九龍塘滶蘊加推全盤最後3伙兩房梗廚戶　下周二發售

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」加推全盤最後3伙兩房單位，將於下周二（8月4日）起發售。



加推單位包括6樓E1單位、8樓E1單位及8樓E7單位，實用面積515至561平方呎，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價1,803.1萬至1,897.1萬元，呎價32,560至35,012元。

項目本月連環售出5伙兩房戶，套現8,800萬元；累售64伙，套現逾27億元。

項目共109伙

滶蘊位於九龍塘玫瑰街28號，共提供109伙，單位面積介乎298至3,058平方呎，間隔涵蓋1房至5房。其中複式單位佔31伙，面積介乎1,488至3,058平方呎，間隔由3房至5房，當中15伙附設平台或天台。項目預計關鍵日期為2027年11月30日，樓花期約18個月。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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