古洞PARK SILICON二期暫收逾2100票、超購24倍　10組客擬購4至8伙

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON第二期PALO SPRINGS 今日（14日） 暫接收2,100個認購登記，以首輪價單銷售82伙計，超額認購逾24倍。當中錄100組大手客登記，有10組準買家有意買4至8伙單位。另亦夥中原按揭推出兩種按揭優惠吸客。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目周日價單發售82伙，暫收逾2,100個認購登記，當中3成人屬有需要經常往返中港人士，另7成為該區人士。同時入票人士當中錄100組大手客登記，其中有10組有意買4至8伙，項目將於明日截止登記。

他續指，如首輪銷售理想，亦不排除加推應市，將會着重做好項目成交量，可讓市場有參考指標。至於同日招標的三房或平台戶目前入標意向理想，亦會於即日公布招標結果。

限時低息定按 首3年或首5年息率2.73厘

為配合項目銷售，亦夥中原按揭推出兩種按揭優惠吸客。中原按揭董事總經理王美鳳接示，中原按揭將為樓盤準買家提供兩個按揭選擇。第一個為「限時低息定按」，準買家可選擇首3年或首5年，定息為2.73息，其後按息低至P-1.75%。

另設「尊享高存息H按」全期按息H+1.3%，封頂息低至P-2%，實際按息低至3.25%，亦有高存息戶口。上述兩個計劃按揭成數同為9成，設現金回贈，還款期30年。

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列。（黃祐樺攝）

2021年7月以41.85億元奪得地皮

翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。

古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

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