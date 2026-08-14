CCL連跌兩周後回升　升穿161點　創近3年新高

中原城市領先指數CCL最新報161.13點，按周升0.82%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，世界盃結束後首周，新盤銷情理想，而且港股回升，帶動樓市氣氛，CCL連跌2周後回升，升穿161點，指數創2023年9月初後153周（近3年）新高。惟樓價已上升逾一年，累升近兩成，二手買家轉趨保守審慎，成交放緩，短期樓價在高位反覆整固。



她又指，8月多個大型新盤推售，市場反應熱烈，相信樓價上升方向未變，但升幅減慢，CCL上試165點目標，現時相差3.87點或2.40%，或須第三季較後期才達到。



較2021年8月歷史高位仍跌15.79%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.21%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.45%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.60%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.79%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.15點，按周升0.65%。CCL（中小型單位）報160.87點，按周升0.68%。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣終止2周連跌，分別創2023年8月底後154周（近3年）的第3高及新高。CCL（大型單位）報162.47點，按周升1.57%，連升2周共2.24%，指數創2023年10月中後147周（近3年）新高。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報167.24點，按周升3.44%，升幅為2025年10月初後44周以來最大，連跌2周後反彈，指數創2023年8月初後157周（逾3年）新高。新界西CCL_Mass報143.59點，按周升0.62%，結束3周連跌，指數為2023年10月底後146周（近3年）第8高。九龍CCL_Mass報158.43點，按周跌0.49%，連跌3周共1.79%，指數仍為2023年8月初後157周（逾3年）第10高。新界東CCL_Mass報175.33點，按周跌0.92%，結束2周連升，指數仍為2023年9月初後153周（近3年）次高。

2026年計，CCL暫時累升11.81%，CCL Mass升11.69%，CCL（中小型單位）升11.62%，CCL（大型單位）升12.75%，港島升19.32%，九龍升9.47%，新界東升10.53%，新界西升8.18%。

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