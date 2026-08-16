華潤叡璟I收逾1.3萬票、超額126倍　加推新價單78伙

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」進入最後銷售直路。華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，樓盤展銷廳錄得逾1.8萬參觀人次，直指睇樓客「熱爆廣東道」 。另外項目「收嘅票數真係好多」，最新收逾1.3萬票，超額逾126倍。當中兩成為大手投資客，三成本區分支家庭客，三成換樓客，兩成內地人士、專才及海歸客。



為回應市場需求，項目於今日加推2號價單，涉及78伙 ，包括4伙一房開廚單位、57伙兩房開廚單位及17伙三房一套單位。實用面積由306至 657平方呎，價單售價由705.4萬至1575.6萬元，呎價由20197至25151元。扣除16％折扣，折實售價由592.6萬至1323.6萬元。折實呎價由16966至21128元，折實平均呎價為18960元。撇除樓層、坐向及景觀等因素，是次屬於原價加推。

以價單售價計算，該批單位涉資8.2億元；若以折實價計算，則料套現7.1億元。

施偉賢透露，項目將最快本周末進行首輪銷售，不排除短期加推及推部分單位招標發售。

↓↓叡璟售樓廠現場情況↓↓

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華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」於周三公佈（12日）首張價單。首批提供102伙， 首批折實平均呎價17,880元。首批價單中，入場費529.8萬元起，折實呎價由16,538元。

值得留意，是次叡璟I首批折實平均呎價17,880元，對比古洞首個新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS的首批均價17,671元，僅僅高出約1.18%。

叡璟I首批均價較古洞新盤僅貴1.18%

當中入場呎價單位為3B座5樓F單位，實用面積448平方呎，屬兩房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價740.9萬元，折實呎價16,538元。

首批涉及102伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉18伙，兩伙66伙，三伙18伙，實用面積由304至657平方呎，價單售價由630.7萬至1,472.7萬元，價單呎價19,688至22,964元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由529.8萬至1,237.1萬元，折實呎價16,538至19,291元。首批折實平均呎價17,880元。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。

維港滙II 2021年首推108伙 折實均價26658元

若參考同區新盤，由會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的維港滙II 在2021年11月推出首批提供108伙，入場價由約750萬元起，折實平均呎價為26,658元。同系維港滙III在2021年3月推出首批提供78伙，入場價由約666.9萬元起，折實平均呎價為25,868元。

另新地（0016）旗下位於南昌站上蓋匯璽III 在2019年9月推出首批提供235伙，入場價由約605.62萬元起，折實平均呎價為21,722元。

↓↓第3(3B)座28樓H室示範單位↓↓

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樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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