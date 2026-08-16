古洞PARK SILICON第二期首賣82伙　特色戶率先招標沽、呎價2.36萬

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS，今日（16日）首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。



發展商今日中午率公佈項目剛完成首輪招標，累售8伙單位，總套現7,843萬元，平均成交呎價20,427元。個別特色戶成交呎價高達23,604元。



↓↓首輪銷售現場情況↓↓

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【12:30】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組深港商人以招標形式，購入兩伙平台特色單位，涉資2286萬元。當中包括一伙特色戶，2B 座3樓A室，實用面積540平方呎，連382平方呎平台，成交價為1256.8萬，創出項目成交價新高。

另外該行亦促成項目呎價新高成交，為2A座3樓C室特色戶，實用面積442平方呎，連265呎平台，成交價1043.3萬元，呎價23604元。

今日稍後時間項目將作首輪公開發售，陳永傑指，該行客人之出席率達7至8成，當中3至4成為投資客，他們看好北都未來潛力而入市。另外，該行錄得數組客戶欲購入多於一伙單位。

陳永傑指，二手樓價創出三年新高，樓市利好因素不變，多個發展商以克制價開售，一二手互動之下，八月份一手成交將從上1000宗，估計每月可達1500宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（梁鵬威攝）

【13:05】現場所見，A1組買家時段，現場有大批準買家排隊，輪候入場揀樓。

招標率先沽8伙 套現7843萬、平均呎價20427元

【12:52】會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀親臨售樓處，他透露，項目剛完成首輪招標，累售8伙單位，總套現7,843萬元，平均成交呎價20,427元。客群為同區用家、深港商人、頻繁來往中港兩地客等。包括4伙平台特色戶，涉及2伙一房、1伙兩房梗廚、一伙三房梗廚單位。最高售價單位為2B座3樓A室，屬三房間隔，實用面積為540平方呎，連382平方呎平台，成交價為1,256.81萬元，料創下古洞北最高物業成交價。

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平台特色戶呎價23604元

而最高成交呎價單位為2A座3樓C室，屬兩房梗廚間隔，實用面積為442平方呎，連265平方呎平台，成交呎價為23,604元。

今日亦標售出4伙三房單位，當中最高售價及呎價為2B座28樓A室，屬三房開廚間隔，實用面積576平方呎，成交價為1,120.804萬元，成交呎價19,458元。

談及今日招標成績，黃光耀直指成積理想 ，招標單位的平均成交呎價，已較首張價單之平均呎價高約一成半，相信能給予同日發售的價單單位信心。他亦指，相信是次成交價錢能給予未來古洞北新盤一個明確指標，另希望短期內加推。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左二）。（李煥好攝）

【12:44】現場所見，A1組買家時段，陸續有準買家出席，排隊輪候入場揀樓。

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周日價單發售82伙 折實均價17791元

PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS周日首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。當中以價單形式發售單位，戶型涵蓋一房至兩房，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價17,106 至18,376元，折實平均呎價17,791元。

以價單形式推售當中，所有一房低於575萬元，約有52伙單位低於800萬元，全數單位低於880萬元，折實約6億元。同時分為A1組、A2組、及B組時段，當中A1組為大手或指定單位組別，需買2伙至8伙指定單位，A2組可選購1伙兩房梗廚單位，以及B組可選購1伙。

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列。（黃祐樺攝）

2021年7月以41.85億元奪得地皮

翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。

古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

↓↓第1A座18樓B室↓↓

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↓↓第1A座18樓A室↓↓

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↓↓第2A座18樓C室↓↓

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