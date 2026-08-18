為節省租金支出　地監局斥7000萬購灣仔商廈　呎價不足1萬

核心區商廈呎價較高峰期依然低水，地產代理監管局新近入市買寫字樓。地監局最新斥資7,000萬元買入灣仔海外信託銀行大廈中層，呎價不足一萬元。



地監局：購入新辦公室令財政狀況更穩定

地監局回覆《香港01》表示，繼於2018年及2021年在柴灣東貿廣場購入自置辦公室後，本月購入灣仔海外信託銀行大廈另一層辦公室。新辦公室將會取代目前監管局位於灣仔合和中心、明年中租約到期的辦公室。購入新辦公室後，能為局方節省租金支出，令局方的財政狀況更為穩定。

原業主持貨48年升值27倍

上述成交個案為灣仔海傍告士打道160號海外信託銀行大廈21樓，建築面積約7,343平方呎，成交價7,000萬元，成交呎價9,533元。新買家為Estate Agents Authority。資料顯示，原業主早於1978年斥資250萬元購入上址，即持貨48年，帳面升值27倍。

灣仔海外信託銀行大廈。

地監局8年前起兩度買入柴灣東貿廣場

事實上，近年地監局亦有入市舉動，如在2021年3月，局方以6,100萬元向著名歌唱家莫華倫家族成員等，買入柴灣東貿廣場7樓全層，約7,740平方呎，呎價約7,881元。

而在2018年3月份，地監局則以7,000萬元向恒地買入柴灣東貿廣場 23樓全層，面積約7,725平方呎，約9,061元。

地產代理監管局最新斥資7,000萬元買入灣仔海外信託銀行大廈中層，呎價不足一萬元。

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