高才客驚無樓住！搵朋友落訂兼交半年租23萬　奪全城匯心水三房戶

租務市場暢旺，全城匯一伙三房新近獲高才客以3.9萬元承租，呎租51元。該名高才客因業主會留低大部分傢電，故即時搵香港朋友幫手落訂，亦為擊敗另一位有意承租人士，更決定每半年交租一次23.4萬元，最終打動業主奪心頭好。



全城匯三房月租3.9萬元

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次租賃成交為全城匯3座低層A室， 實用面積769平方呎，屬三房間隔。據知，單位業主當年一手買入自住至今，因兩個孩子已出外讀書，有感夫婦二人亦無需太大居住空間，故準備搬回舊居並將單位以4萬元放租，最終以3.9萬元租出，呎租51元。

↓↓全城匯3座低層A室↓↓

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新租客為高才客 定每半年交租涉租金23.4萬

至於，新租客為高才客，因知悉業主會留低大部分傢電，故即時搵香港朋友幫手落訂，但因為同一時間單位亦獲另一組準租客有意承租，因為兩者租金相若，高才客為表誠意，決定每半年交租一次涉租金23.4萬元。

至於，業主在2017年9月以1144.7萬元買入，以是次租金計單位租金回報約4.1%厘。鍾家豪續指，荃灣區本月暫錄110宗租賃成交，較上月全月升48%。

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