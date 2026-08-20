摸貨再現！鰂魚涌THE HOLBORNB一房550萬沽　一個月帳面炒高9%

本港樓市向好，市場錄「摸貨」獲利成交。鰂魚涌THE HOLBORN 一伙一房單位，最新以550萬元沽出，呎價約21,569元。原業主持貨短短一個月即以摸貨形式沽出，帳面獲利45.5萬元，扣使費料帳賺約23萬元離場。



THE HOLBORNB一房摸貨550萬沽

資料指，是次成交為鰂魚涌THE HOLBORN B座低層B5室，實用面積255平方呎，屬一房間隔，新近以550萬元沽出，呎價21,569元。至於，新買家為姓白（PAK）

至於，原業主在2026年6月以504.5萬元購入，在沽出前亦未有承做按揭，最終持貨短短一個月即以摸貨形式沽出單位，帳面獲利45.5萬元，單位期內值9%，如扣印花稅及代理佣金等基本使費約23萬元後，料實賺約22.5萬元。

單位三年累計貶值9%

值得留意的是，單位對上一手業主在2023年8月以604.8萬元一手購入，至今年6月以504.5萬沽出，持貨三年轉手帳面蝕讓100.3萬元，單位期內貶值16.5%。如以是次最新成交價計，單位三年前貶值約9%。

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