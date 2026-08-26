屯門緹岸一房10個月炒貴12%　一房戶310萬售、呎價近1萬｜多圖

樓市持續轉旺，帶動屢錄蝕讓個案的新界區新晉屋苑造價回升。屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）一伙一房戶，新近以310萬元沽出，較10個月前買入價帳面升值12%。



世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，上述成交為屯門緹岸5A座中層B室，實用面積312平方呎，屬1房1廳間隔，座向西南，望園景，業主原叫價328萬元，最終減價18萬元即獲承接，減幅5.5%，成交價為310萬元，實用面積呎價達9,936元。

↓↓屯門緹岸5A座中層B室↓↓

2025年買入價276.2萬

據了解，原業主於去年2025年10月才購入單位，當時作價僅276.2萬元，持貨僅10個月便成功轉售，帳面獲利33.8萬元，單位期內顯著升值12%。

近三個月錄7宗蝕讓 最勁大蝕48%

雖然緹岸出現上述短炒升值個案，不過該屋苑近期依然以蝕讓為主，如在6月至8月中錄得7宗蝕讓個案，蝕讓幅度介乎6至48%。

屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）。（翁鈺輝攝）

屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）。（翁鈺輝攝）

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