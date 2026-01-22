屯門緹岸新淨開放式140萬推拍　六年恐貶值7成　銀主開價平過車位

二手市場近期轉旺，有銀主把握機會放盤。屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）一伙開放式銀主盤最新以140萬元推拍，呎價僅6,278元。更較2020年約432.4萬元的買入價低出近300萬元，樓價或慘蝕近7成，平過同屋苑車位成交。



上述單位為屯門緹岸1期1A座低樓J室，屬開放式間隔，外望開揚景，屬銀主盤。由忠誠拍賣在2026年2月4日推出，單位實用面積223平方呎，是次該單位以140萬元推拍，呎價6,278元。

單位保留原裝設計 廚房鋅盆極迷你

據單位圖片所見，內籠新淨企理，保留發展商原有的裝修設計。當中值得留意的是，單位廚房以開放式設計，鋅盆與明火煮食爐相隔十分近，不利煮食時同時備菜。而該類鋅盆以極迷你設計，長度只有40厘米，闊度亦不足20厘米，洗手時會有水花彈出。

單位保留原裝設計，鋅盆以極迷你設計與明火煮食爐亦相隔十分近。（代理提供）

同屋苑車位7日前150萬沽 銀主開價平過車位

參考屯門區近期車位成交，屬同屋苑R109車位，在1月14日以150萬元沽出，即是次緹岸銀主盤單位，較同屋苑車位再平10萬元。

2020年買入價432.4萬、呎價1.93萬

據了解，原業主早於2020年以約432.4萬元購入單位，當時呎價約19,390元，單位至今6年，如以開價140萬元沽出，料貶值292.4萬元或68%。