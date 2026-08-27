7月樓價轉跌！JLL曾煥平：內地加強境外投資規管　買家持觀望態度

過去一年本港樓市氣氛持續轉旺，不過自今年6月份市場傳出內地近日加強打擊跨境資金管制後，整體樓市開始略為冷卻。據差餉物業估價署最新資料，2026年7月私樓售價指數報321.5點，按月下跌0.47%，終止13個月升勢。



內地加強境外投資及徵稅規管 買家觀望

仲量聯行香港主席曾煥平表示，近年內地買家為香港樓市主要需求來源之一，因此內地自6月起宣佈加強境外投資及徵稅規管後，自然令部分買家對樓市抱觀望態度，等待執行細節，令6月、7月的住宅成交量回落，同時差估署的樓價指數下跌，料短期內將繼續影響樓價及住宅成交量。

仲量聯行香港主席曾煥平。

不過，即使日後購買境外物業也需要繳付相關稅項，對內地買家而言只是增加購買成本，相信市場會逐步消化，長遠對香港樓市影響有限。

料樓價全年升5%至10%

他預計中小型住宅全年樓價升幅介乎5%至10%，且大部分升幅已於上半年實現。住宅租賃市場，受惠於有新增學生住宿需求，以及來港外籍員工回升，租金難免會繼續上升。

仲量聯行香港主席曾煥平預計，中小型住宅全年樓價升幅介乎5%至10%。

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