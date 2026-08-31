富豪歐亞平之子再入市！近1億買福慧大廈四房　較10年前平逾1成

住宅樓市向好，市場再錄名人入市個案。「眾安在線」前董事長歐亞平，其兒子「眾安在線」非執行董事歐晉羿，新近擲近1億元買入淺水灣道豪宅福慧大廈、一伙近2,500平方呎四房連車位，呎價4.02萬元，較10年前買入平逾一成，不排除是趁樓市回落增持單位投資。若連同最新成交計，該家族已購入至少4伙，購入價合共近6.2億元。



買家為眾安在線歐亞平之子歐晉羿

是次成交為福慧大廈3樓A室實用面積2,480平方呎，同四房雙套間隔，在8月初以9,969.6萬元連2個車位沽出，呎價約4.02萬元，其登記買家為「800度(香港)有限公司 」，其公司董事為歐晉羿（OU, JIN YI HUGO），與「眾安在線」前董事長歐亞平之子、「眾安在線」非執行董事歐晉羿同名，料為同一人。

10年前逾2.2億買低一層兩伙

而事實上，歐亞平家族成員亦非第一次買入福慧大廈。當中兒子歐晉羿（OU, JIN YI HUGO）及女兒歐晉翹（OU JIN QIAO AUDREY），則在2016年各以1.116億元買入2樓A及B室，呎價4.5萬元。雖然歐晉羿今次買入3樓A室較10年前買入的2樓高一層，但成交呎價卻回落逾一成，不排除是趁樓市回落，增持單位投資。

家族累購至少4伙 涉資近6.2億

另外，福慧大廈一伙地下連花園特色戶在2012年亦以「賣殼」方式轉售，成交價約3億元，當時買家有傳為歐亞平或有關人士。因此，若連同最新成交計，該家族已購入4伙，購入價合共近6.2億元。

同層B室以9969.6萬沽 買家為上市公司前主席

至於，同日亦錄3樓B室成交，實用面積為2,480平方呎，屬四房雙套間隔，以9,969.6萬元連2個車位沽出，呎價約4.02萬元。登記買家為「天泰有限公司」，公司董事及股東為吳美琦（NG, MUI KING JOKY），與世大控股（8003）前主席同名，料為同一人。

淺水灣道豪宅福慧大廈。

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