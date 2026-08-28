西餅客出動！海瑅灣單日連沽28伙　投資公司逾1.1億買購15伙收租

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣系列，今日（28日）連沽28伙，套現逾2.1億元，當中有大手客擲逾1.1億元買購15伙。海瑅灣系列8月已累售124伙，套現逾10億元。項目累積售出1,105伙，總套現逾95億元。



投資公司睇好區內發展、項目位處港鐵上蓋

項目今日沽出28伙，吸金逾2.1億元。市場消息指，有大手客斥資逾1.1億元，一連購入15伙，新買家為新進駐香港的投資公司，因睇好位於港鐵上蓋項目、將軍澳區內發展以及未來6號幹線通車將帶動區內物業需求，故入市作收租之用。

信和置業執行董事田兆源表示，項目聚集不少內地及國際專才，不少投資者料有可觀收租回報，及樓價持續向上，故入市作長線投資，帶動項目持續錄得成交。

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣。

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣。

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