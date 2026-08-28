明賺實蝕！嘉亨灣3房擁百萬裝修　4年僅升2.8%　扣使費料倒輸半球

二手市場轉旺，惟仍不少蝕讓成交。當中西灣河嘉亨灣一伙擁百萬裝修的三房套，累減70萬元後，最終以1,810萬元沽出。上手業主持貨4年，單位僅升值2.8%，如扣使費料明賺實蝕50萬。



嘉亨灣三房1810萬沽 擁百萬裝修

美聯物業助理區域經理鄭琨表示，是次成交為西灣河嘉亨灣5座低層C室，實用面積約749平方呎，屬三房套連工人房間隔，單位空間寬敞，擁百萬元裝修，單位原叫價1,880萬元，經議價後70萬元，終以1,810萬元沽出，呎價約24,165元。至於，新買家為家庭客。

4年帳升2.8% 扣使費料倒輸50萬

據知，原業主於2022年6月以約1,760萬元購入自住，持貨約4年，是次轉手帳面獲利約50萬元，物業升值約2.8%。惟如計入市時的稅款66萬元，以及買賣代理佣金共35.7萬元，料終明賺實蝕51.7萬收場。

西灣河嘉亨灣。

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