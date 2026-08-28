明賺實蝕！嘉亨灣3房擁百萬裝修 4年僅升2.8% 扣使費料倒輸半球
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場轉旺，惟仍不少蝕讓成交。當中西灣河嘉亨灣一伙擁百萬裝修的三房套，累減70萬元後，最終以1,810萬元沽出。上手業主持貨4年，單位僅升值2.8%，如扣使費料明賺實蝕50萬。
嘉亨灣三房1810萬沽 擁百萬裝修
美聯物業助理區域經理鄭琨表示，是次成交為西灣河嘉亨灣5座低層C室，實用面積約749平方呎，屬三房套連工人房間隔，單位空間寬敞，擁百萬元裝修，單位原叫價1,880萬元，經議價後70萬元，終以1,810萬元沽出，呎價約24,165元。至於，新買家為家庭客。
4年帳升2.8% 扣使費料倒輸50萬
據知，原業主於2022年6月以約1,760萬元購入自住，持貨約4年，是次轉手帳面獲利約50萬元，物業升值約2.8%。惟如計入市時的稅款66萬元，以及買賣代理佣金共35.7萬元，料終明賺實蝕51.7萬收場。
7月樓價轉跌！JLL曾煥平：內地加強境外投資規管 買家持觀望態度「海味王子」鍾情炒樓！美孚新邨兩房半年升32% 實賺6600罐鮑魚樓價指數13個月升勢終止 長實郭子威：單月回落非樓市周期逆轉超越嘉湖山莊！Yoho West兩期錄17宗成交 一房短炒年半賺逾一球華潤叡璟I周六價單再賣133伙 次輪截收逾5.3萬票 超購逾397倍
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。