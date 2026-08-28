OPATRA London捲醜聞2個月執笠　羅素街舖業主加價一成重新放租！

【OPATRA London/銅鑼灣/羅素街/舖位】昔日被譽為「全球最貴街道」的銅鑼灣羅素街，近年在香港零售市道低迷影響下黯然褪色，惟最近似乎重現曙光。「玩具大王」蔡志明持有的二千年廣場、曾為名牌Prada旗艦店部分的近四千呎地舖，今年中「風光」迎來英國護膚品牌OPATRA London進駐。惟該品牌開業僅約兩個月，就因一宗鬧得「滿城風雨」的銷售糾紛而停業。



隨著上述「短命租客」的退場，業主近日重新將巨舖推出市場招租，但不僅未有劈價求客，反而將意向月租調高逾一成，至62萬元放租！ 該最新叫價呎租約為158元，比起當年Prada高達450元的天價呎租，已大幅回落逾六成。



涉及物業為銅鑼灣羅素街二千年廣場地下2至3號舖，建築面積約3,916平方呎。該物業面向區內地標商場時代廣場，人流暢旺。據悉，英國護膚品牌OPATRA London於今年中落實租用該舖位並進行裝修，當時月租約55萬元，並於6月正式開業。

涉及物業為銅鑼灣羅素街二千年廣場地下2至3號舖，建築面積約3,916平方呎。（馮文傑攝）

捲不良銷售風波 開業僅兩月即停業

好景不常，該品牌早前捲入一宗極具爭議的銷售糾紛，一名顧客質疑在未經明確授權及知情的情況下，於店內被簽賬購買逾6萬元的高價貨品。受醜聞影響，上址開業僅約2個月便一直暫停營業。

62萬重新放租 提價逾一成

隨着租客提早離場，業主最新將該舖重新於市場放租，意向租金約62萬元，呎租約158元。若按最新叫租計算，意向租金較之前約55萬元的舊租，升幅達逾一成之多！市場人士透露，上述地下2號及3號舖亦可拆租，前者叫租28萬元，而後者叫租40萬元。

見證羅素街興衰 Prada高峰月租達900萬

翻查巨舖的「前世今生」，實則是銅鑼灣零售市道的縮影。物業由「玩具大王」蔡志明持有，曾由意大利國際名牌Prada承租作旗艦店，高峰期月租高達900萬元，呎租約450元。惟隨着零售市況逆轉，Prada於2020年2月份提早離場。該舖曾一度降價約44%至月租500萬元放租，無奈依然乏人問津，及後業主決定「轉陣」，將巨舖拆細為5個舖位出租。

PRADA曾租用銅鑼灣2000年廣場地下至3樓作旗艦店。（資料圖片）

眼科中心棄租地舖退守3樓 呎租約90元

舖位拆細初期，上述地下2號及3號舖的意向租金依然相對進取，月租分別達100萬及85萬元，以兩舖面積約2,108及1,808平方呎計，呎租高達約474及470元。

直至2023年，上述兩地舖連同樓上一層舖位，丟空長達三年，終以合共逾80萬元租出，新租戶料為主攻眼科的歐洲醫療集團，惟整體呎租跌至僅約90元。隨着近期地舖短暫租予捲入糾紛的英國護膚品牌Opatra，相信該眼科中心已放棄地舖的部分，而3樓目前則仍繼續維持運作。

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