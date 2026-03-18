蔡天鳳前家翁鄺球斷供尚文苑居屋　銀主首度320萬放售　呎價1.1萬

譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳碎屍案早前備受關注，其前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。他名下的一伙荃灣居屋尚文苑單位，去年因斷供遭銀行接管後，銀主近日首度將單位推出市場，以未補地價320萬元放售，較買入價高約47%，呎價約10,997元。



上述單位為荃灣居屋尚文苑高層單位，實用面積291平方呎，屬開放式間隔。銀主近日首度把單位以未補地價320萬元放售，呎價約10,997元，挑戰該居屋近三年呎價新高。有代理透露，目前該單位的查詢者不多。

↓↓居屋尚文苑高層單位↓↓

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鄺球斥218.24萬元買入 借滙豐9成半按揭

資料顯示，該單位由蔡天鳳的前家翁鄺球持有，於2020年7月透過綠表資格以218.24萬元買入荃灣居屋尚文苑單位，並向滙豐銀行借9成半按揭。其後蔡天鳳案件發生後，鄺球被揭持有加多利山豪宅的同時，仍可以綠表購入居屋單位。

斷供而遭銀主收樓

不過，其後鄺球因斷供單位，遭滙豐於去年2月入稟收樓。入稟狀指，鄺球於2020年7月17日與滙豐簽署法定押記，抵押荃灣居屋尚文苑一個單位，以借取207.38萬元。鄺球其後未有如期還款，因此滙豐申請收回有關單位。

蔡天鳳前家翁鄺球的葵涌居屋尚文苑高層單位因斷供，已被滙豐銀行入稟收樓。（資料圖片／余俊亮攝）

↓↓鄺球名下加多利山豪宅↓↓