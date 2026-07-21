銀主叫價賣唔到！蔡天鳳前家翁尚文苑銀主盤　微減5萬終315萬沽

譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳碎屍案早前備受關注，其前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，他名下位於荃灣的居屋尚文苑去年因斷供遭銀行接管。銀主新近將單位以315萬元沽出，呎價約10,825元，較買入價高約44.3%。



有市場人士透露，銀主於今年三月以未補地價320萬元放售，惟「賣唔到」終需「平少少」沽貨，最新成交價較約四個月前的放售價輕微調低5萬元。



銀主叫價320萬放售

上述單位為荃灣居屋尚文苑高層單位，實用面積291平方呎，屬開放式間隔。據悉，銀主於今年三月中旬，首度把單位以未補地價320萬元放售，呎價約10,997元，挑戰該居屋近三年呎價新高。當時有代理透露該單位查詢量並不多。

惟叫價「賣唔到」終讓步平5萬

結果銀主放售單位至今約四個月，最終以315萬元沽出，較叫價略低5萬元，呎價約10,825元。有市場人士透露，銀主因為叫價「賣唔到」，因此需「平少少」沽貨，最新成交價較約4個月前的放售價輕微調低5萬元。

↓↓荃灣居屋尚文苑高層銀主盤單位↓↓

鄺球2020年218.24萬買入 借滙豐9成半按揭

資料顯示，該單位由蔡天鳳的前家翁鄺球持有，於2020年7月透過綠表資格以218.24萬元買入荃灣居屋尚文苑單位，並向滙豐銀行借9成半按揭。其後蔡天鳳案件發生後，鄺球被揭持有加多利山豪宅的同時，仍可以綠表購入居屋單位。

斷供而遭銀主收樓

不過，其後鄺球因斷供單位，遭滙豐於去年2月入稟收樓。入稟狀指，鄺球於2020年7月17日與滙豐簽署法定押記，抵押荃灣居屋尚文苑一個單位，以借取207.38萬元。鄺球其後未有如期還款，因此滙豐申請收回有關單位。

荃灣居屋尚文苑。（資料圖片／余俊亮攝）

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