周末新盤交回落至188宗　叡璟I次輪133伙沽清　緹外5.8億沽頂層戶

周末再有一手新盤推售，過去兩日（29日、30日）新盤市場共錄得約188伙，較上周的248宗回落24%。當中叡璟I次輪價單133伙沽清，當中最大手買家斥資4,222萬元掃入4伙。另市場亦錄零星超大額成交，緹外一伙頂層複式連天台特色大宅以5.8億沽出。



叡璟I次輪價單133伙沽清 套現逾11.8億

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」周末展開次輪銷售，以價單發售133伙即日沽清，套現逾11.8億元。當中A組大手客組別沽出43伙，套現約4億元。最大手買家4,222萬元掃4伙。項目推售至今，短短9日，價單連招標單位累計售出360伙，總成交金額近34.6億元。

凱和山4000萬沽3號花園洋房

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，周末以4,000萬元沽出3號花園洋房，實用面積2,353平方呎，896平方呎私人花園、462平方呎天台及422平方呎平台，屬四房三套大宅間隔，呎價約17,000元，並連3個車位。據知，買家為內地中港商人，因工作及業務需要經常往返中港兩地，決定買入單位作自住用途。

屯門掃管笏凱和山周末4,000萬元沽3號花園洋房。

海瑅灣周末連沽7伙 套現逾4676萬

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣系列，周末連沽7伙，套現逾4,676萬元。項目8月已累積售出135伙，套現逾10.7億元，累積售出1,116伙，總套現逾96億元。

將軍澳日出康城海瑅灣。

緹外5.8億沽頂層複式連天台特色大宅

市場亦錄零星超大額成交，嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外以5.8億元，以招標沽出第6座Penthouse A頂層複式連天台特色大宅連三個車位，創2026年全港一手住宅新高紀錄，單位呎價78,347元亦創緹外分層住宅單位新高。單位實用面積為7,403平方呎，連1,931平方呎天台，屬四房四套房加三間工人房間隔。

畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外。

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