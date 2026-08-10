周末新盤跌勢未止！兩日50伙成交再跌14％　白沙灣洋房9938萬沽

周末新盤銷情持續淡靜，過去兩日（8日、9日）新盤市場共錄得約50伙，較上周的58宗再跌13.8%。當中錦田芊御周末兩日沽出14伙，吸金7,643.38萬元，另白沙灣豪宅WHITESAND COVE 以9,938萬元招標形式沽出洋房。



芊御兩日沽14伙 吸金逾7643萬

新地（0016）旗下元朗錦田新盤芊御周末兩日沽出14伙，吸金7,643.38萬元，成交價由524.47萬元至577.62萬元，當中最貴一伙為第一座10樓S室，實用面積413平方呎，屬兩房間隔，以577.62萬元沽出，呎價為13,986元。發展商指，項目累沽出317伙，累積套現逾17億元。

元朗錦田芊御。

海德園兩日沽8伙 套現逾8200萬

太古地產（1972）旗下柴灣海德園周末兩日共錄8宗成交，套現逾8,200萬元，包括5宗招標單位及3宗價單單位，實用面積537至573平方呎，屬兩房間隔，成交價介乎923萬元至1,220萬元，呎價約17,190元至21,304元。

柴灣海德園。

海瑅灣兩日連沽10伙 套現逾7524萬

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣系列，周末兩日連沽10伙，套現逾7,524萬元。發展商指，海瑅灣系列累積售出997伙，總套現逾87億元。

將軍澳日出康城海瑅灣。

WHITESAND COVE 洋房9938萬招標沽出

市場另有零星大額成交，華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE 周六以招標形式沽8號洋房，成交價為9,938萬元，呎價為31,429元。單位屬五房五套房設計，實用面積 3,162平方呎，連833平方呎花園、695平方呎天台及專屬車位，是次成交價及呎價均刷新白沙灣區內紀錄。

西貢白沙灣WHITESAND COVE。

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