劏場慘現「手袋價」　銅鑼廣場迷你舖8萬沽　平過買Hermès？

劏場蝕讓屢見不鮮，當中以銅鑼廣場為輸錢「表表者」，更淪「買磚頭平過買手袋」的慘況。該劏場一個40平方呎的迷你舖，最新以8萬元成交，呎價僅2,000元。原業主持貨21年，終帳蝕近121.7萬元黯然離場，舖價蒸發93.8%。



對比Hermès一款熱門的「Lindy 26」手袋售價約8.04萬元，意味著該舖造價竟跌至相當於一個名牌手袋。



40呎劏舖8萬沽 等同一個Hermès手袋

涉及物業為銅鑼灣糖街1號銅鑼廣場1樓1061號舖，建築面積約40平方呎。該物業最新以8萬元成交，呎價約2,000元。

對比Hermès一款熱門的「Lindy 26」手袋售價約8.04萬元，意味著上述坐落於商業核心區的舖位，其最新造價竟跌至相當於一個名牌手袋。

原業主「死守」21年 舖價蒸發93.8%

資料顯示，該舖位由兩名本地業主共同持有，早於2005年4月商場拆售時斥129.7萬元買入，當時呎價高達3.24萬元。惟二人持貨21年後沽出，帳面「血蝕」121.7萬元，舖位價值蒸發貶值93.8%。

年內第二宗跌穿十萬 該場曾低見5.8萬

事實上，銅鑼廣場的「大流血」個案絕非孤例，且該成交屬年內第二宗售價低於10萬元的個案。對上一宗涉及商場2樓2093號舖，建築面積約62平方呎，於今年5月以5.8萬元易手，呎價約935元。舖價大瀉153.2萬元或約96.4%，成交價及呎價更雙雙創商場新低。

↓↓銅鑼廣場2樓93號舖↓↓

早年由「劏場大王」尹柏權拆售 呎價高達3萬

據了解，上述銅鑼廣場現為人流極少的死場，早年由資深炒家「劏場大王」尹柏權，於2004年底以2億元購入銅鑼灣商業大廈地下至五樓，隨後在2005年初推出拆售，當時推出1樓及2樓兩層合共206個劏舖，當時入場費僅數十萬元起，呎價約3萬元，並提供首兩年每年高達7厘的租金回報保證，因此吸引不少小投資者入市。早年拆售時每個舖位售價約200萬元，估計套現高達約4億元。

不過該商場拆售後，整個商場欠缺宣傳、管理不善，最終淪為十室九空的「死場」。

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