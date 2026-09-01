華潤叡璟I周六再賣136伙　價單單位佔101伙　折實價553.9萬起

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」，今日（1日）上載新銷售安排，項目將於周六（5日）盡推最後136伙，當中101伙以價單形式發售，折實價553.9萬元起。目前連同復活票計算，暫收約56,300個認購登記，再創全港票王紀錄。項目將於本周四下午3時截票。



華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，以價單形式發售的101伙，實用面積307至680平方呎，包括42伙一房、38伙兩房及21伙三房，扣除最高16%折扣優惠後，折實價由553.9萬至1,404萬元，折實呎價17,789至22,777元。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，入場單位第3B座5樓D室，實用面積308平方呎，一房間隔，折實價553.9萬元，折實呎價17,984元；呎價最低為3B座5樓G室，實用面積408平方呎，折實價725.8萬元，折實呎價17,789元。

第2期預售文件最後審批階段

施偉賢續指，銷售當日，A組須購指定2至4伙，B組最多可購2伙，另以招標形式發售35伙。又指項目第2期的預售樓花同意書，已進入最後審批階段，相信短期內有好消息。

↓↓叡璟I近期銷售情況↓↓

華潤叡璟I次輪銷售情況。

樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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