波老道應天四房雙套逾1.59億沽、呎價7.4萬　創標準分層戶雙破頂

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」今日（2日）以招標形式沽出四房雙套單位，成交價逾1.59億元，呎價74,000元，創標準分層戶成交價及呎價雙破頂。



是次成交單位為16樓10號，屬四房雙套間隔，實用面積2,153平方呎，成交價逾1.59億元，呎價74,000元，創「應天」開售以來除頂層特色單位及連裝修單位外，標準分層戶的成交價及呎價新高。

長實營業經理陳詠慈表示，是次創紀錄成交，充分反映高端買家對優質戶的需求依然殷切，預料優質物業將繼續備受市場追棒。

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目。

長實營業經理陳詠慈。

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