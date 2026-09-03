德福「五屍」凶宅加價三成　298萬重推　凶宅大王：業主雄心萬丈

俗稱「鬼月」的農曆七月未過，有拍賣場推拍超級凶宅「應節」。曾發生轟動全港「五屍命案」的九龍灣德福花園凶宅，今年3月以230萬元開拍未果，近日加價再次推拍，最新開價達298萬元，大幅調高68萬元或近三成。



就連曾參與競投的「凶宅大王」伍冠流亦直言，單位以此叫價推拍「有啲難度」，業主大幅加價屬「雄心萬丈，充滿自信」。



正常單位市價逾600萬

涉及單位為九龍灣德福花園C座低層單位，實用面積556平方呎，屬兩房間隔。單位目前仍有租客居住，以每月1.1萬元租出，租約期至今年9月17日。該單位最新開價298萬元，將於本月16日推拍，呎價約5,360元。若參考同類正常單位目前市價逾600萬元計算，是次開價較市價大幅低出逾五成。

三月份惹「鬼王」踩場 終260萬流拍收場

事實上，該凶宅曾於今年3月公開拍賣，當時開價230萬元，呎價約4,137元。換言之，是次重新拍賣之開價，較對上一次提價68萬元或約29.6%。

有趣的是，前次拍賣吸引4組準買家出席舉手競投，甚至連網絡靈異節目《恐怖在線》主持人、有「鬼王」稱號的潘紹聰亦親臨拍賣場「湊熱鬧」了解實況。該單位當時一路被追價至260萬元，惟最終因未達業主底價而收回流拍。

網絡靈異節目主持人「鬼王」潘紹聰到場。（李煥好攝）

2007年買入價110萬

資料顯示，原業主早於2007年8月以110萬元買入單位。雖然物業背負「五屍命案」的歷史，但業主叫價態度向來強硬，去年曾一度以高達498萬元放盤，惟始終未能成功易手，最終選擇轉戰拍賣場。

「凶宅大王」伍冠流：業主雄心萬丈、充滿自信

針對是次凶宅加價重推，當時有份隔空參與競投的資深投資者、「凶宅大王」伍冠流接受《香港01》查詢時坦言，該單位重新拍賣不但未有減價，反而大幅調高開價，認為現時要以此價錢推拍「有啲難度」。

至於業主為何有此加價底氣，伍冠流指出樓市氣氛好轉只是原因之一，另一個主因是業主「雄心萬丈，充滿自信」。對於今次會否再度出手參與競投，他則透露「我都會去打探下先」。

「凶宅大王」伍冠流坦言，該單位要以此價錢推拍「有啲難度」。(余俊亮攝)

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