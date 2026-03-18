德福花園「五屍命案」凶宅230萬推拍　現1.1萬出租、料回報近6厘

曾發生轟動全港「五屍命案」的九龍灣德福花園凶宅，將於3月25日透過私人拍賣場推出。上述拍賣單位實用面積556平方呎的兩房，將以230萬元的低價開拍。由於是次單位曾發生震驚社會的五屍命案，料不獲銀行承造按揭，買家要有「Full pay」的準備。



開價230萬 租金回報近6厘

是次推出拍賣物業為九龍灣德福花園C座低層單位，實用面積556平方呎，屬兩房間隔，物業將以拍賣形式推出，開價230萬元，呎價約4,137元。單位目前以1.1萬元租出，租約至今年9月17日，如成功以開價230萬元沽出，料租金回報為5.7厘。

資料顯示，業主早於2007年8月以110萬元，去年以498萬元叫價放盤，惟未能成功易手，如今次以開價230萬元沽出，持貨至今19年轉手，單位期內升值逾倍。

九龍灣德福花園。（資料圖片）

曾發生「五屍命案」、不獲銀行估價

翻查資料，上述單位曾發生轟動一時的「五屍命案」，該宗謀殺案於1998年發生，有5名女性因飲用混合礦泉水及山埃的符水，集體於單位内毒發身亡。受是次案件影響，今次單位未能獲大型銀行進行網上估價，加上屬「超級凶宅」層次，料不獲銀行承造按揭，買家要有「Full pay」的準備。