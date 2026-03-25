流拍！德福花園「五屍命案」凶宅開價230萬　4組客搶貴30萬未到價

曾發生發生轟動全港「五屍命案」的九龍灣德福花園凶宅，今日下午（25日）透過忠誠拍賣行進行拍賣，開價230萬元，惟最終僅搶高30萬元，未到底價被收回。拍賣會今日推出16項物業拍賣，現場座無虛席，錄逾50人出席拍賣會，人龍延伸至門外。



今日拍賣會最矚目的拍賣物業為九龍灣德福花園C座低層單位，實用面積556平方呎，屬兩房間隔，目前以1.1萬元租出，租約至今年9月17日。該單位開價230萬元，呎價僅約4,137元，吸引4組出席者舉手競投，追高至260萬元，惟未到底價收回。以最後一口價260萬元計算，呎價升至4,676元。

2007年買入價110萬

資料顯示，業主早於2007年8月以110萬元，去年以498萬元叫價放盤，惟未能成功易手。

網絡靈異節目主持人「鬼王」潘紹聰到場

另據現場所見，今日拍賣會更吸引了網絡靈異節目《恐怖在線》主持人、有「鬼王」稱號的潘紹聰到場。據了解，潘紹聰今日到場了解該「五屍命案」凶宅的拍賣情況，僅於拍賣會門口觀看，料他並沒有參與競投。

網絡靈異節目主持人「鬼王」潘紹聰到場。（李煥好攝）

忠誠拍賣：現場「反應差」乏人爭價、出價保守

忠誠拍賣部總經理鄭世傑表示，該德福花園單位在開拍前查詢眾多，估計拍賣價能搶高至300萬元以上。今日拍賣現場有4組買家到場登記表示有意競投該德福花園單位，惟最終出席者「反應差啲」乏人爭價，有意者出價保守，出價情況未如理想。

單位銀碼較細 料FULL PAY難度亦不太高

他指出，該單位屬「遇唔啱客畀啱價」，又指目前已較市價折讓不少。若由宗教團體、醫護人員及相關紀律部隊等人士競投，因他們對單位的情況未必太忌諱，即使不作為投資用途，此價位對於他們用作自住而言，也相當吸引。又認為單位銀碼較細，即使買家必須FULL PAY入市，難度亦不會太高。

九龍灣德福花園。（資料圖片）

曾發生「五屍命案」、不獲銀行估價

翻查資料，上述單位曾發生轟動一時的「五屍命案」，該宗謀殺案於1998年發生，有5名女性因飲用混合礦泉水及山埃的符水，集體於單位内毒發身亡。受是次案件影響，今次單位未能獲大型銀行進行網上估價，加上屬「超級凶宅」層次，料不獲銀行承造按揭，買家要有「Full pay」的準備。

德福花園五屍命案單位目前正以每月約1.1萬元租出。（梁鵬威攝）

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