德福花園五屍凶宅｜「凶宅大王」託人競投無果：肯定會再參與拍賣

曾發生轟動全港「五屍命案」的九龍灣德福花園凶宅，今日下午（25日）透過忠誠拍賣行進行拍賣，開價230萬元，惟最終僅搶高30萬元，未到底價被收回。



有「凶宅大王」之稱的資深投資者伍冠流接受《香港01》查詢時表示，今日亦有參與競投該單位，不過未有親自到場，而是委託代表出價。他指透過電話同步了解實況，「我個代表要聽到我話『好』先可以舉手，點知連舉手嘅機會都無就完咗。」他形容這次經歷相當於「出師未捷身未死」。

料業主底價接近300萬 認為該口價未算高

對於該單位最終被搶高至260萬元後流拍收回，伍冠流坦言，早料到叫價會遠超230萬元。他估計業主的底價可能接近300萬元，並認為「這個價位也不算太高」。

伍冠流投資凶宅多年。(余俊亮攝)

「凶宅大王」伍冠流：肯定會再參與

談及若該單位日後再度推拍，伍冠流明言「肯定會再參與（二次拍賣）」，但親身到場就「有啲難度」，屆時仍會選擇派代表出價，因為「如果我親身去，人人會盯着我的。」至於若成功購入單位之後的用途，他表示會作長線投資收租，並對該單位的回報率要求可能稍高。

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