恒地紅磡映匯首批53伙　入場價542.88萬　折實均價21388元

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，今日（3日）公布首張價單，涉及53伙，折實入場價為542.88萬元，折實平均呎價21,388元。



首張價單涉及53伙，涵蓋20伙一房、21伙兩房及12伙三房單位。扣除最高10%折扣後，折實售價由542.88萬至969.84萬元，折實呎價由19,732元至24,424元，折實平均呎價為21,388元。

入場價542.88萬 呎價最低19732元

入場單位為6樓L室，實用面積269平方呎，屬一房間隔，扣除最高10%折扣後，折實價542.88萬元。而最低呎價單位為6樓D室，實用面積357平方呎，屬兩房間隔，扣除最高10%折扣後，呎價19,732元。

首批屬「首映價」 較鄰近樓盤低4至5%

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民形容，是次價錢為「首映價」。另外，項目將於本周六收票，最快下周上載銷售安排，視乎市場反應不排除加價加推。

林達民又指，首張價單售價較鄰近樓盤刻意「㩒低」4至5%，希望可以引起買家關注。他透露，項目最快本月底可以取得入伙紙，最快11月可以交付單位予買家。

第四期THE HADDON首批折實均價19,280元

參考第五期首匯CHESTER於2026年3月開價，首批提供50伙，折實平均呎價20,988元，最平折實售價由522.81萬元起，為面積262平方呎的一房戶型；第四期THE HADDON於2024年5月開價，首批提供92伙，折實平均呎價19,280元，最平折實售價由481.2萬元起，為面積262平方呎的一房戶型。

第三期GREENWICH於2023年7月開價，首批提供56伙，折實平均呎價18,928元，最平折實售價由367.83萬元起，為面積215平方呎的開放式戶型。

項目提供263伙

項目提供263伙，主打一房及兩房，佔全盤逾8成，映匯戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎226至630平方呎，包括88伙一房、124伙兩房及51伙三房，當中設1伙連天台特色戶，實用面積630平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。

↓↓映匯23樓D室↓↓

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