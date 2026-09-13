教育產業救市！CBRE：料成房地產長期需求動力、十年增50所新校舍

世邦魏理仕發表最新研究報告，香港在非本地學生持續增加、政府政策支持，以及國際教育需求不斷上升的帶動下，未來10年本港預計需要大量新增教育相關基建設施，當中包括新增40至50所新校舍，以及超過70,000個新增學生宿位等。另同時為房地產市場創造出新的、可持續的需求來源。



未來10年料增最多50所新校舍 逾7萬個新宿位

根據報告，至2035年，香港國際學校學生人數有望增加3萬至4萬人，因此需要約40至50所新校舍。高等教育方面，學生總需求預計至2035年將增加約 150,000人，從而帶動 1,500萬至2,300萬平方呎新增教學及學術空間 的需求，以及超過70,000個新增學生宿位。

報告指出，教育需求增長愈來愈多由非本地學生推動，尤其是來自中國內地的學生，因為受到香港全球的高大學排名、優越地理位置、多語言環境，以及畢業後就業及移民發展機會所吸引。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平（左）、世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰（右）

教育機構突破傳統校園模式

近年來，大學及教育機構已逐步突破傳統校園模式，透過購置及租賃寫字樓、商場基座及酒店物業等方式擴展業務版圖。隨著需求持續增長，世邦魏理仕預期現有物業的活化及改建將在滿足未來教育用地需求方面發揮關鍵作用。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，香港教育產業正經歷結構性轉型。過往教育需求主要與本地人口變化相關，但未來增長將愈來愈依賴非本地學生、人才流入，以及香港作為國際教育樞紐的地位，料將令教育產業成為香港房地產市場其中一個最重要的長期需求動力，持續帶動校園、教學設施及學生宿舍等物業需求。

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教育相關房地產兼具穩定收入、長遠增長潛力等

報告同時為學校營運機構提供房地產策略建議，同時指出投資者及業主可透過重新定位使用率不足的寫字樓、酒店及零售物業，以配合教育用途需求，特別是學生宿舍及大學衛星校園項目。教育相關房地產預期可受惠於較長租期、穩定入住率及強勁的基本需求因素。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，對投資者而言，教育相關房地產兼具穩定收入、長遠增長潛力及多元退出策略。鑑於學生宿舍供應預計出現明顯短缺，加上教育機構對空間需求持續增加，預期市場將對資產重新定位項目產生濃厚興趣，尤其是將酒店、寫字樓及其他未被充分利用的商業物業改建作教育用途。

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