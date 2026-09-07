大學托市！中大斥330萬月租掃沙田6層甲廈　嶺大60萬租九龍城巨舖

工商舖市場前景未明，近年積極擴張的大學機構順勢成為業主眼中的「救命稻草」。市場消息指，香港中文大學（中大）最新豪擲約330萬元月租，一口氣「包下」沙田新城市中央廣場共6層逾11.3萬呎的甲廈樓面，接手跨國企業「AECOM」棄租的總部。另一邊廂，嶺大亦以月租約60萬元進駐九龍城豪門基座商舖。



市場消息透露，中大近日承租沙田鄉事會路138號新城市中央廣場2座共6層樓面，涉及9樓至13樓及18樓全層。以每層逾18,000平方呎計算，總建築面積高達113,034平方呎。據悉，該批樓面的月租高達約330萬元，呎租約29元。由於該廈較鄰近中大本部，且中大目前已有部分相關部門進駐。

沙田新城市中央廣場。（資料圖片）

跨國企業撤出 中大330萬月租承接6層樓面

這批巨無霸樓面，過往一直由跨國基建顧問研究公司AECOM承租作亞洲區總部。不過，AECOM去年已落實「搬屋」，轉租新世界發展（0017）旗下長沙灣甲廈83瓊林街共約12萬平方呎樓面。

嶺大60萬進駐九龍城近4萬呎巨舖

除了甲級商廈，連大型基座商舖亦成為院校的吸納對象。市場消息指，嶺南大學早前租用九龍城沙浦道46號豪門基座1樓及2樓共兩層巨舖，合共建築面積約39,394平方呎。估計該物業月租約60萬元，呎租約15元。該物業業主為香港伍倫貢學院，曾於去年初以每月165萬租予國際學校。

九龍城沙浦道46號豪門基座1樓及2樓舖。（資料圖片）

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