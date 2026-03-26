港專執蝕讓貨　9500萬購石門商廈新都廣場　上手九年蝕14%

沙田石門乙級商廈新都廣場再獲教育教構入市。該廈18樓全層新近以9,500萬元沽出，新買家為港專。



上述沙田乙級商廈新都廣場18樓全層，面積約1.9萬平方呎，新近以9,500萬元沽出，新買家為港專機構有限公司（HKCT GROUP LIMITED），其公司董事包括港專校長陳卓禧教授等人士。

至於上一手業主為METROPOLE A LIMITED，於2017年以約1.1億元買入該物業，即物業於過去9年帳面貶值約1,500萬元或14%。

石門新都廣場。（資料圖片）

值得留意，新都廣場過往也曾獲教育機構買入，如2025年11月，香港恒生大學斥9,000萬元，購入沙田新都廣場11樓全層銀主盤連四個車位。除去車位計算，該物業建築面積約19,139平方呎，呎價約4,702元。而上手持貨約8年，帳面蝕約14%。

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