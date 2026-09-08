紅磡映匯推三張價單共111伙　暫收1900個認購登記　超購逾16倍

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，先後推出三張價單合共111伙。發展商表示，截止昨晚8時，Chester II映匯暫收約1,900票，以三張價單共111伙計，暫超購逾16倍。



首張價單涉53伙 入場價542.88萬

參考首三張價單分別為，首張價單在上周四（3日）推出，涉及53伙，涵蓋20伙一房、21伙兩房及12伙三房單位。扣除最高10%折扣後，折實售價由542.88萬至969.84萬元，折實呎價由19,732元至24,424元，折實平均呎價為21,388元。

價單2號涉30伙 入場價667.8萬

發展商再在上周六（5日）亦加推價單2號涉30伙，實用面積由317至418平方呎，屬一至三房間隔，扣除最高10%折扣，折實價667.8萬至1,014.1萬元，折實呎價由19,982至24,261元，折實平均呎價21,898元。

↓↓映匯23樓D室↓↓

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價單3號涉28伙 入場價575.82萬

再在上周日（6日）加推價單3號單位涉28伙，實用面積278至418平方呎，屬一至三房間隔，扣除最高10%折扣優惠後，折實價575.82萬至1,037.7萬元，折實呎價20,713至24,825元，折實平均呎價22,228元。

項目提供263伙

項目提供263伙，主打一房及兩房，佔全盤逾8成，映匯戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎226至630平方呎，包括88伙一房、124伙兩房及51伙三房，當中設1伙連天台特色戶，實用面積630平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。

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