快圖美老闆沽貨！3830萬賣愉景灣洋房連高球會會藉　26年賺1.28倍

住宅樓市向好，市場錄名人沽貨個案。快圖美老闆孫大倫及妻子，新近以3,830萬元沽愉景灣單號屋以及愉景灣高爾夫球會會藉，物業成交呎價16,917元。持貨26年轉手帳面獲利2,155萬元或1.28倍。



愉景灣單號屋四房3830萬沽

市場消息指，是次成交為愉景灣7期璧如臺單號屋，屬四房間隔，實用面積2,264平方呎，連約1,766平方呎花園及517平方呎前庭，新近以3,830萬元沽出，呎價約16,917元。

原業主為快圖美老闆 26年帳賺1.28倍

據知，原業主為快圖美老闆、中港照相器材集團（1123）主席孫大倫及其妻子鄧秀英，二人在2000年約1,675萬元購入收租，持貨至今26年，是次轉手帳面獲利2,155萬元，單位期內升值約1.28倍。

獲利2155萬相當於近12萬部富士即棄相機

參考快圖美官方網站資料，如果以會員價買入部富士400度即棄相機，其零售價為180元。換言之，今次孫大倫沽貨帳面獲利2,155萬元，可買入近12萬部富士400度即棄相機。

曾沽陽明山莊帳賺2500萬

值得留意的是，孫大倫家族過去亦活躍投資物業市場，當中2024年以8,000萬元沽出大潭陽明山莊15座高層三房，當時逾持貨12年帳面賺2,500萬元。另在2025年以約1.45億元購入南區壽山村道25號嘉碧苑一幢逾3,000平方呎洋房。

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