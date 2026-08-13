中華總商會會長蔡冠深沽貨！1280萬賣會景閣兩房　廿年賺逾六球

二手市場轉旺，市場錄不少名人沽貨。當中新華集團主席、香港中華總商會會長蔡冠深以1,280萬元沽出灣仔會景閣兩房單位，呎價19,423元，持貨20年，帳面獲利625萬元離場。



資料指，是次成交為灣仔會景閣高層12室，實用面積659平方呎，屬兩房間隔，單位新近以1,280萬元沽出，呎價19,423元。另據恒生網上銀行估價顯示，單位估價為1,238萬元，較是次成交價平低42萬元或3.4%。

灣仔會景閣。

20年轉手帳賺625萬

至於，原業主以恩嘉有限公司（ENNOBLE LIMITED）名義在2006年以655萬元買入，其公司董事均包括蔡冠深（CHOI, KOON SHUM ）等人，而蔡冠深與「海味大王」蔡繼有的二子、香港中華總商會會長，以及新華集團主席同名，料為同一人。換言之持貨至今20年，是次轉手帳面獲利625萬元，單位期內升值95%。

中華總商會會長蔡冠深。（何夏怡攝）

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