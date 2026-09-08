「苦水會」呻完即散貨？馬亞木家族沽紅磡蕪湖街全幢 21年升87%
撰文：李煥好
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「小巴大王」馬亞木家族成員馬僑生昨（7日）出席「舖市苦水會」，直言部分民生區舖位租金表現「唔錯」。不過口頭讚好之餘，家族沽舖套現的步伐卻未停歇，最新以1,548萬元甩手紅磡蕪湖街32號兩個地舖，呎價逾2.9萬元。
馬氏家族於去年已經以5,572萬元，先後售出地下多個舖位連樓上1至3樓住宅單位。如今成功去貨最後兩個舖位，整幢物業已全數沽出，合共套現約7,120萬元。家族持貨長達21年，帳面大幅獲利3,320萬元，物業身價升87.4%！
上述成交物業為紅磡蕪湖街32號地下A及F舖，建築面積共約530平方呎。資料顯示，該舖最新以1,548 萬元沽出，呎價約29,207元。舖位現由散貨場及時裝店租用，月租合共約7.1萬元, 以最新成交價計算，新買家可享5.5厘租金回報。
分拆出售 最後兩舖1548萬售
翻查資料，上述物業的原業主以「人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）」作登記，公司董事為馬僑文、馬僑武、馬僑生等人，皆為「小巴大王」馬亞木的兒子。
合共套現7120萬 揸21年升值逾八成
該家族早在2005年3月樓市回升初期，斥資3,800萬元買入蕪湖街32號全幢物業。持貨多年後，家族決意分拆「去貨」。於去年以5,572萬元先後售出地下多個舖位連樓上1至3樓住宅單位。如今連同最後兩個舖位以1,548萬元沽出，整幢物業已全數沽出，合共套現約7,120萬元。該家族持貨21年，獲利約3,320萬元，物業升值87.4%。
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