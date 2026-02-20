小巴大王馬亞木家族3.268億沽佐敦全幢商廈　陳姓投資者接貨

由「小巴大王」馬亞木家族成員持有的佐敦長樂街18號全幢乙級商廈18廣場，以約3.268億元沽出。



上述佐敦長樂街18號18廣場全幢，屬乙級商廈，早於1990年落成，樓高17層，總面積約52,516平方呎，全幢可作零售用途。大廈所在位置距離地鐵佐敦站出口僅5分鐘步程。

資料顯示，新買家為GOLDEN FAMOUS INDUSTRIAL LIMITED，其公司股東為GRL21 NOMINEELIMITED，而公司董事為陳成忠（CHAN, SHING CHUNG）。

至於物業原業主為小巴大王馬亞木家族，早於2004年以約1.27億元買入該全幢物業。

新買家陳成忠近年多次入市

翻查過往成交資料，陳成忠近年不時入市，曾在2024年以1.67億元，購入恒地（0012）巴域街Belgravia Place頂層29樓全層24伙。亦於同年以5,180萬元購入原由鄧成波家族持有、已淪爲銀主盤的長沙灣青山道136至138號舊樓。而在2025年6月份，則以8,100萬元買入美孚新邨百老匯街一個面積約1.76萬平方呎的巨舖。

佐敦長樂街18號18廣場全幢，屬乙級商廈，早於1990年落成。（網上圖片）