傳小巴大王馬亞木家族3.35億沽佐敦全幢商廈 晶苑地產承接呼聲高
撰文：蔡偉南
由「小巴大王」馬亞木家族成員持有的佐敦長樂街18號全幢乙級商廈18廣場，市傳以約3.35億元沽出。有市場消息透露，新買家以老牌發展商晶苑地產呼聲最高，日後有機會改變用途為學生宿舍。
上述佐敦長樂街18號18廣場全幢，屬乙級商廈，早於1990年落成，樓高17層，總面積約52,516平方呎，全幢可作零售用途。大廈所在位置距離地鐵佐敦站出口僅5分鐘步程。
有市場消息透露，上述全幢商廈獲老牌發展商晶苑地產以3.35億元買入，成交呎價約6,379元。消息指晶苑地產買入物業後有機會改作學生宿舍用途。
至於物業原業主為小巴大王馬亞木家族，早於2004年以約1.27億元買入該全幢物業。
新買家以晶苑呼聲高 近年積極發展學生宿舍業務
市傳新買家以老牌發展商晶苑地產招聲較高。事實上，晶苑近年積極發展學生宿舍業務，該發展商旗下的晶苑投資在2022年至2024年期間已斥資近20億元買入市區三幢酒店，其中兩幢更改裝為學生宿舍。
當時晶苑投資首席投資官陳偉文接受《香港01》專訪表示，未來一年集團希望再買入一至兩個酒店項目，涉資約6億至7億元，未來或會與基金合作。
