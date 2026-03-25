「小巴大王」馬亞木9336萬沽中環中心45樓兩伙 成交呎價1.9萬
撰文：蔡偉南
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「小巴大王」馬亞木家族持有旗下中環中心45樓，近月再次拆售沽出兩個單位，套現約9,336.6萬元，成交呎價約1.9萬元。
上述成交個案為中環中心45樓03及05室，面積分別為2,736及2,178平方呎，總面積4,914平方呎，成交價分別為5,198.4萬及4,138.2萬元，成交價合共約9,336.6萬元。是次成交呎價約1.9萬元。
新買家為泰合國際貿易(香港)有限公司（TAIHE INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED）。
去年放售意向價2.18萬
至於原業主為「小巴大王」馬亞木家族，該家族於2025年10月份委託代理出售中環中心中層27樓及45樓多個單位，意向放售呎價由約21,800元起。
2017年合組財團402億接李嘉誠火棒
翻查資料，中環中心於1998年落成，樓面約122萬平方呎。2017年長實集團（1113）以402億元售出中環中心75%權益，成為全港最貴商廈。當時買家包括中資中國國儲能源化工集團，及夥拍多位本地資深投資者，包括投資者「小巴大王」馬亞木、中國港澳台僑和平發展總會會長、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、「磁帶大王」陳秉志、還有「物流張」張順宜及蔡志忠等。
馬亞木承接多達13層樓面、平均買入呎價3.3萬
當中馬亞木承接的樓面最多，擁有多達13層全層樓面，平均呎價約3.3萬元。
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