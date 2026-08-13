馬亞木出貨！簡樸新生活、Owl Square財團　1023萬購紅磡三伙舊樓

投資老手再投資舊樓改裝市場。簡樸新生活（8360）主席陳洪楷及Owl Square共居空間創辦人潘解頤等相關人士，最新再度聯手以約1,023萬元，向「小巴大王」馬亞木家族買入紅磡機利士大廈三個總面積約1,898平方呎的住宅單位。據悉，他們有意食正政府推動「簡樸房」的政策紅利，將物業改裝成出租單位。



美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌表示，上述成交的一籃子物業為紅磡機利士南路27-37號機利士大廈1樓F、G、H單位，總面積約1,898平方呎，成交價約1,023萬元，呎價約5,391元。

簡樸新生活陳洪楷、Owl Square潘解頤聯手購入

據悉，買家為簡樸新生活主席陳洪楷及Owl Square共居空間創辦人潘解頤。兩人去年成功出售紅磡馬頭圍道全幢物業後，近期再度聯手購入同區3個住宅單位。兩人近年透過多番操作，透過發展舊樓市場而獲得優厚回報。

上述成交的一籃子物業為紅磡機利士南路27-37號機利士大廈1樓F、G、H單位，總面積約1,898平方呎。（資料圖片）

原業主為「小巴大王」馬亞木家族

資料顯示，原業主以「人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）」作登記，其董事為馬僑文、馬僑武、馬僑生等人，均屬「小巴大王」馬亞木家族成員。

張殷焌另指，隨著政府積極推動「簡樸房」制度，市場對改裝後合規出租單位的需求持續增加。加上紅磡區舊樓供應有限，此類單位極合改裝成優質簡樸房以提升回報能力。

原業主為「小巴大王」馬亞木家族成員。（資料圖片）

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