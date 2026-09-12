4個月劈一球！將軍澳中心三房1148萬沽　8年帳面大賺218萬｜多圖

將軍澳中心一伙三房套海景單位最新以1,148萬元沽出，呎價約17,033元。原業主放盤約4個月，單位累劈102萬元後，持貨8年帳面仍大賺218萬元離場。



香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳中心1座高層C室，實用面積674平方呎，座向東南，可望海景，屬三房套間隔。原業主於今年5月初以1,250萬元叫價放盤，於7月中下調叫價至1,168萬元，終新近以1,148萬元沽出，呎價17,033元。換言之，單位放盤約4個月累減102萬元易手。

網上銀行估價1071萬

另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為1,071萬元，即最新成交價較估價高最多7%。

↓↓將軍澳中心1座高層C室↓↓

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8年升值218萬

據知，原業主於2018年以930萬元購入，持貨8年，是次轉手帳面賺218萬元，單位期內升值23.4%。劉浩勤續指，將軍澳廣場上月沽6伙二手成交，目前有219個二手放盤，入場費由650萬元起。

將軍澳中心。

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