紅磡映匯擬日內加推、公佈首張銷售安排　暫收2100票、超購近18倍

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，最快於今日（8日）黃昏時段加推價單4號及首張銷售安排。發展商表示，截至下午2點，項目暫收2,100票，以所推出的3張價單合共111伙計，超購近18倍。



鐵定周六展開首輪銷售

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目最快黃昏時段加推價單4號，佔項目約一至兩成單位，以及推出首張銷售安排，又指項目鐵定於本周六展開首輪銷售，屆時將細分A組及B組時段。另不排除周日推出5伙單位招標。

5伙招標單位包括29樓F室，實用面積387平方呎，屬三房連天台單位。該單位飯廳以長方形布局，玻璃趟門連接至38平方呎的三合一露台，由睡房1橫跨至客飯廳及睡房2，全長約6.9米的廣角景觀立面，室內採光度十足，另電梯直達私人天台。

西半山天御暫套現約90億

另外林達民續指，同系西半山天御超豪宅項目目前套現約90億元，該盤上周六推出9伙單位招標並將於本周日開標。他指出，目前超豪宅供應緊張，計劃將推出招標屋苑餘下不同單位，當中包括8,000平方呎複式單位等。

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