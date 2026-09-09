夏佳理家族沽貨！1590萬賣中半山芝蘭台兩房　54年帳面大賺84.9倍

住宅樓市向好，市場錄名人沽貨個案。港交所（0388）前主席夏佳理相關人士，新近以1,590萬連車位沽出中半山芝蘭台，呎價13,754元，持貨54年轉手帳面獲利1,571.5萬元，升值高達84.9倍。



芝蘭台兩房1590萬連車位沽

資料指，是次成交為中半山芝蘭台A座低層3室，實用面積1,156平方呎，屬兩房間隔，單位在8月中旬以1,590萬元連一個車位沽出，呎價13,754元。

參考同類成交單位屬同座低層3室，實用面積相同，較是次成交高一層，在2024年11月初以1,700萬元沽出，反映今次低層成交單位較近兩年前賣平約6.9%。

夏佳理54年前18.5萬買入 2022年內部轉讓予兒子

至於，單位原業主為香港交易所（0388）前主席夏佳理（RONALD JOSEPH ARCULLI ），於1972年9月以18.5萬元買入上址，及後再在2022年以2,000萬元內部轉讓予兒子夏嘉康（MAXIMILIAN JOSEPH ARCULLI ）。如以夏佳理在1972年買入價計，單位約54年帳面升值1,571.5萬元或84.9倍。

港交所（0388）前主席夏佳理。

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