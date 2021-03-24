法國興業銀行續租太古廣場　削減寫字樓兩層樓面

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-24 20:45

外資銀行繼續削減位於本港核心區的寫字樓樓面。法國興業銀行 （Société Générale）簽下新租約，只續租太古廣場3期的6層樓面，較現時承租的8層樓面，減少兩層。

據土地註冊處資料，早於2006年2月已進駐太古廣場3期的法國興業銀行，現時已承租該廈共8層，包括7樓、19樓、28樓，34樓、35樓、36樓、37樓及38樓，惟相關樓層租約期至今年9月底屆滿。

法興去年8月簽新租約 續租當中6層樓面

不過翻查資料，法國興業銀行於2020年8月份，已簽下新租約，只續租太古廣場3期的19樓、34樓、35樓、36樓、37樓及38樓，合共6層樓面，月租為898.04萬元。租約期由2021年10月1日至2026年12月31日，為期5年3個月。意味法國興業銀行放棄續租7樓及28樓兩層樓面。

法興發言人指棄租決定經過評估

該銀行發言人回覆傳媒表示，經過評估集團員工在家工作的期望、現有辦公室位置的便利性，以及搬遷寫字樓成本等種種因素後，決定棄租現有的一層樓面。

法國興業銀行 (Société Générale)。

傳星展銀行擬退租港東島中心兩層寫字樓樓面

事實上，商業區頻頻出現金融機構削減商廈樓面的情況，如星展銀行將會放棄租用鰂魚涌港島東中心兩層樓面。目前星展正租用該廈8層。

星展銀行去年11月曾表示，為應對大流行帶來的變化，允許員工彈性上班，將考慮實行永久性「混合辦公模式」，員工遠程工作時數佔總工作時間最多四成。