傳星展銀行擬退租港東島中心兩層寫字樓樓面

撰文： 蔡偉南 胡學能 最後更新日期： 2021-03-24 12:33

近一年多間大型銀行及金融機構等先後削減樓面，如早前渣打 （02888） 、法國巴黎銀行等，均先後被指擬退租部分在港寫字樓樓面。據外電報道，有消息人士透露，星展銀行亦加入退租行列，將會放棄租用太古地產（1972）旗下鰂魚涌港島東中心兩層樓層，目前星展正租用該廈8層樓面。

星展去年11月實行永久性「混合辦公模式」

據該報道指，由於受在家工作（work from home）模式影響，星展將放棄租用港島東中心兩層樓面。

事實上，受疫情影響，星展去年11月曾表示，為應對大流行帶來的變化，允許員工彈性上班，將考慮實行永久性「混合辦公模式」，員工遠程工作時數佔總工作時間最多四成。

太古地產發言人回覆傳媒表示，不會就傳言發表評論，並補充稱截至周二（23日）港島東中心出租率為100%。

過去數月，先後有多家外資銀行退租消息流出，如渣打（2888）擬棄用中環總行渣打銀行大廈的8層樓面，並計劃出租旗下位於觀塘的3層樓面。據悉，渣打早於新冠肺炎爆發之前，已表示在租用辦公室時採審慎態度，直至去年疫情大流行，全球聘用8.5萬人的渣打，決定讓九成員工彈性選擇在家工作。

渣打擬棄用中環總行8層樓面

此外，過去兩年不少國際投資公司或跨國企業，亦正縮減規模、削減樓面。如今年1月份法國巴黎銀行（法巴）亦落實棄租中環國際金融中心（ifc）二期59樓全層，即其總部由五層縮減至四層。法巴駐港發言人指，與金融業其他公司一樣，當前新冠病毒大流行的背景下，借此機會加強降風險戰略，並轉向更靈活的工作安排。

而澳洲投資銀行麥格理去年中亦落實提早兩年退租ifc一期20樓的大部份樓面。至於日資券商野村則於去年二月份決定不再租用ifc二期的25樓及27樓，只續租餘下的26樓、30樓、31樓及32樓共四層樓面。