甲廈租金連跌21個月　招頂租樓面涉177萬呎　創歷來新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-17 18:35

寫字樓租務需求持續萎縮，拖累租金下行，不少企業把正在使用的商廈樓面推出市場招頂租，涉及樓面合共高達177萬平方呎，創有紀錄以來最高。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，由於寫字樓租賃需求仍疲弱，今年2月整體甲級寫字樓租金繼續下挫，已連續下跌21個月。

1月份整體甲級寫字樓租金按月下跌0.6%後，2月再按月下跌0.8%。當中，尖沙咀2月份租金按月下跌1.7%，跌幅為各主要商業區中最高。相反，港島東及東九龍等非核心商業區的租金則保持穩定。

企業縮減寫字樓規模 中環空置率維持7.5%

此外，部分企業為節省成本，縮減寫字樓規模，導致招頂樓面升至177萬平方呎，為有紀錄以來最高。上月整體甲級寫字樓市場錄得55,100平方呎的負吸納量。

不過，整體寫字樓的空置率仍然保持穩定，中環空置率於2月底維持在7.5%的水平，區內亦錄得租賃成交，例如財經印刷服務供應商緯豐，據悉早前承租中環中心21,300平方呎寫字樓樓面。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，疫情令租戶重新調整其樓面需求，部分租戶則轉而追求靈活性較高的辦公空間，故近期彈性工作間的營運商繼續在本港擴張，大型企業也為員工尋求可以靈活工作的辦公室選擇。