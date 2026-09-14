商場變運動場！恒地新都城中心大搞「運動行銷」　力谷人流消費

恒地（0012）旗下商場將軍澳MCP新都城中心宣布，於下半年全面啟動「體育 × 零售」雙軌驅動策略，聯乘多個國際及本地頂尖運動專業團體連環推出六大跨界體育主題企劃，將國際級專業賽事搬進商場中庭。



發展商預計一系列的活動會為商場帶來區內外的人流，延續早前世界足球盛事期間錄得的雙位數升幅，預期下半年人流將持續錄得雙位數增長，相信可以進步帶動運動用品、生活零售及餐飲商戶的生意。



六大跨界體育主題企劃包括剛於9月11日圓滿舉辦的國際級 3x3 籃球賽事—香港首個亞洲女子3x3邀請賽，即將登場的 HOY 媒體網絡亞洲體育盛事直播、即將於十月舉行中國香港籃球總會舉辦的粵港澳大灣區三人籃球錦標賽等。

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「運動行銷」把運動狂熱轉化為消費動能

恒基兆業地產租務（二）部總經理陳德鳴表示，早前世界足球盛事期間，商場成功以「夜晨經濟 × 離峰行銷」策略帶動人流及商戶營業額，市民的熱烈參與鞏固了集團以體育活動推動營銷的信心。MCP新都城中心將繼續乘著亞洲體育盛事熱潮，將商場化身頂尖賽事現場，進一步以「運動行銷」策略，把運動狂熱轉化為消費動能，為社區、運動組織及商戶三方面帶來好處，締造三贏局面。

陳德鳴表示，體育項目能夠凝聚市民大眾，建立社區連繫，一系列的活動亦會為商場帶來區內外的人流，延續早前世界足球盛事期間錄得的雙位數升幅，預期下半年人流將持續錄得雙位數增長，相信可以進步帶動運動用品、生活零售及餐飲商戶的生意。

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