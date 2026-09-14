淘大行人天橋開幕　商場人流及銷售額雙改善　梁振英憶述「沙士」

恒隆地產（0101）今（14日）舉行淘大行人天橋開幕典禮。淘大行人天橋由恒隆全資興建、營運及管理，提供一條設有上蓋及無障礙的行人通道，全天候連接淘大商場、東九文化中心及九龍灣港鐵站。



恒隆地產指，淘大行人天橋的構思，源於香港特別行政區政府於2011年《施政報告》中提出的「起動九龍東」措施，為公私營協作提升地區連繫的先驅例子之一，更彰顯恒隆對九龍東長遠發展的堅定信心。



是次由中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英以及恒隆董事長陳文博主禮。恒隆地產董事長陳文博表示，適逢恒隆成立66周年，集團很高興將淘大行人天橋贈予九龍灣，作為回饋這片美好社區的心意，延續集團為九龍灣締造優享生活空間的承諾。

淘大行人天橋連接淘大商場、東九文化中心及九龍灣港鐵站。

梁振英：與九龍灣街坊的淵源始於沙士疫情

中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英表示，與九龍灣街坊的淵源始於二十三年前的沙士疫情。當時疫情在淘大花園等住宅大廈嚴重爆發，主因是浴室去水U型喉管問題令病毒經污水渠傳播。但當時大家並肩工作、患難與共，最終成功重新設計並更換新渠管，體現齊心抗疫精神。他亦感謝當年參與者，期望街坊繼續團結互助、出入平安。

是次由中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英（左一）以及恒隆董事長陳文博（右一）主禮。

新天橋改善人流 銷售額錄單位數字升幅

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，自從淘大商場的行人天橋正式開通後，商場的人流量錄得顯著改善。商場二樓餐飲組合隨之增加，整體氣氛較以往年輕。同層已新增約二十多家商戶，其餘舖位仍在陸續進駐。

提到具體零售數據，盧韋柏指出，現時商場的零售銷售額錄得單位數升幅，表現與大市整體水平相若。他解釋，由於天橋及相關新舖位大約在8月初才陸續就緒，至今僅運作了一個多月，故目前的數據仍屬早期觀察，期望往後的銷售表現會逐步向好。而租務方面，淘大商場出租率接近百分之一百，公司期望租金呈向上趨勢。

恒隆地產行政總裁盧韋柏。（右二）

淘大花園及淘大商場。

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