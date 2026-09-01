鄧成波家族海濱廣場再度放售　四年前索價13億　多次減價求售不果

原由舖王鄧成波家族持有的荃灣海濱廣場，在2025年2月份被接管推出市場放售，惟一直未獲承接，惟相隔一年半前，該商場再度推出市場放售。值得留意，該商廈在2022年曾由鄧成波家族以13億元放售，其後一直無人問津，近年逐步減價至12億、9億、8億元水平。



高力表示，獲邀出售位於荃灣怡樂街1-9號、2-12號及怡康街2-12號、1-7號海濱花園海濱廣場停車場及商場部份。海濱廣場於1990年落成，為一幢11層高直立式商場，包括地下至8樓及兩層地庫，總樓面面積約242,690平方呎。

物業同時提供156個私家車位及15個客貨車位，地下為公共運輸交匯處，停車及交通配套完善。項目毗鄰荃灣海濱長廊及荃灣海濱公園，步行約7分鐘即可到達港鐵荃灣西站，由荃灣西站前往西九龍高鐵總站（柯士甸站）僅需約12分鐘。

高力香港物業重組服務團隊主管-資本市場及投資服務吳嘉輝表示，近年市場資金持續關注具穩定收入基礎及增值潛力的社區零售資產。以荃灣區為例，區內大型商場D·PARK於2024年獲華懋集團以約40億港元購入並作長線持有，反映機構投資者對區域性商業資產及社區零售市場的長遠前景充滿信心。

荃灣海濱廣場。

「死場」海濱廣場去年初放售時市值8億

據了解，荃灣海濱花園海濱廣場停車場及商場部分在2025年2月份推出時，其市值約8億元，較2023年底以意向價9億元放售再低約1億元或12.5%。

海濱廣場近十年間多度易手

翻查早年資料，及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校或醫療中心，惟不了了之。

為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。

已故舖王鄧成波。

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