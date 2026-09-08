屯門掃管笏上源花園特色戶2750萬重售　較5年前售價賣平20%

屯門掃管笏上源錄一宗撻訂重售個案，最新有買家擲2,750萬元買入一伙花園特色戶連兩個車位，新成交價較近5年前售價賣平20%。



掃管笏上源特色戶2750萬重沽

是次成交為屯門掃管笏上源第2A座LG層及地下C室特色戶，實用面積2,345平方呎，屬三房間隔，連321平方呎花園，新近連兩個車位以2,750萬元沽出，實用呎價約11,727元。買家需要在2026年12月底前完成交易。

屯門掃管笏上源。

成交期約5年半 去年5月撻訂輸近三球半

上述單位最先於2021年7月以3,445.6萬沽出，當時買家同樣需要在2026年12月底完成交易，即成交期約5年半，同時獲發展商提供傢俱及設備優惠。惟單位其後於2025年5月初終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約344.56萬元。

換言之，是次地下連花園特色戶的最新成交價，較5年前售價賣平20%。

屯門掃管笏上源。

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