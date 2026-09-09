泰林電器淺水灣康芷苑洋房淪銀主盤　意向價2億、呎價5.82萬

2008年全線清盤結業的泰林電器，其家族成員、第二代掌舵人林作禮持有的淺水灣南灣道21號康芷苑B號海景洋房，新近淪為銀主盤被推出放售，意向價2億元。



世邦魏理仕表示，淺水灣南灣道21號康芷苑B號海景洋房推出放售，屬銀主盤，大宅實用面積約3,433平方呎，連約1,000平方呎花園及獨立車庫，意向價2億元，呎價約58,258元。物業將以「現狀」及「交吉」形式出售。

上述物業業主為SOUTH BAY (HOLDINGS) LIMITED，其公司董事包括林作禮（LAM, CHOK LAI），即泰林電器第二代掌舵人林作禮等。該大宅於1996年以4,300萬元購入，及後曾三度由不同銀行及財務公司承造按揭。

享無遮擋淺水灣海景

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，上述放售的康芷苑B號屋不僅擁有逾3,400呎實用空間及千呎花園，更享無遮擋淺水灣海景，相信將吸引不少追求環境清優私隱度高的年輕用家、老牌家族及資深投資者關注。

泰林電器於2008年全線清盤結業。(網上圖片)

淺水灣南灣道21號康芷苑B號海景洋房外望景觀。

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