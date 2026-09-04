淺水灣道72號「巨無霸」再重推　全屋1.82萬呎　售價料10億｜多圖

超級豪宅市場轉旺，由第一集團股東私人持有的淺水灣道72號THE REPULSE PALACE「巨無霸」獨立屋，最新再次推出市場放售。市場估計，該項目售價可達約9億至10億元。



全屋設8套房 配備私人泳池、升降機

上述THE REPULSE PALACE「巨無霸」獨立屋由第一集團持有，涉及地下至5樓及天台，提供8套房，實用面積18,274平方呎，花園面積4,265平方呎，停車位面積336平方呎，天台面積1,141平方呎，前庭面積2,621平方呎，庭園面積1,108平方呎。該大宅配備私人泳池、升降機、停車場、露天平台。

明年中推深水埗福華街新盤

第一集團控股商業拓展部董事郭照華指出，除THE REPULSE PALACE，集團部署明年中以樓花形式推出深水埗福華街住宅新盤，該項目正進行地基工程，預計提供約88伙，戶型包括一房及兩房，實用面積約280至320平方呎，預計關鍵日期為2029年中。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期豪宅市場交投熾熱，據市場統計，8月份一手市場錄得約15宗樓價逾億元的大額成交，較7月約8宗大幅增加近九成；樓價5,000萬元以上成交亦錄得約37宗，按月增加近三成，顯示一手回勇並非只集中於中小型住宅，高端豪宅市場交投繼續升溫。

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，山頂南區豪宅交投活躍，根據中原山頂南區統計，今年至今區內已錄得7宗獨立門牌豪宅成交，創近6年新高，對上為2020年全年錄10宗。此類別墅大宅向來罕有，現時全區可發售獨立門牌豪宅僅約25個；而在最核心的淺水灣及深水灣一帶，意向價介乎5億至10億元的獨立門牌放盤更少於5個。

豪宅市場成交持續，部分業主加快放售步伐。淺水灣道72號「巨無霸」獨立屋重新推出放售，意向價約9億元，呎價48,067元；較2022年高峰期時的22億元估值，大幅低出約六成。據悉，物業由第一集團持有，其於2014年購入項目地盤，現帳面升值5.5億元或1.6倍。

翻查資料，上述THE REPULSE PALACE「巨無霸」獨立屋過往亦曾推出市場放售，如在2018年該豪宅首度以意向價18億元推出放售。其後2022年時再次放售，當時市值高達22億元。而在2025年8月份，該豪宅再次重推，惟意向價已降至9億元。

第一集團2014年以3.5億元買入重建

據悉，物業由第一集團持有。其於2014年以3.5億元購入物業前身地盤後進行重建，並於2018年上載樓書，惟其後一直未獲承接。